Un incendio si è sviluppato questa mattina nell’area industriale di Migliarino, vicino a Vecchiano. Le fiamme sono divampate in un’azienda che si occupa di rifiuti, generando una colonna di fumo nero che si può vedere a diversi chilometri di distanza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme, che si sono propagate all’interno dell’impianto lungo via Traversagna Sud.

VECCHIANO (PISA) – Paura per un grosso incendio che sta interessando oggi, 11 luglio 2026, il territorio pisano. Nella mattinata lw fiamme sono divampate nell’impianto dell’azienda Spedi, nella zona industriale di Migliarino (Vecchiano) attraversata da via Traversagna Sud, a poche centinaia di metri da Torre del Lago. Si tratta di un’azienda di raccolta, stoccaggio e trasporto di rifiuti speciali, pericolosi e non. Sul posto i vigili del fuoco. L’alta colonna di fumo nero è visibile da chilometri di distanza. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Incendio a Migliarino: fiamme in azienda di rifiuti, alta colonna di fumo nero visibile da chilometri

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