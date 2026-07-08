Un incendio in un magazzino dell’azienda BRT nella zona nord di Milano ha causato una grossa colonna di fumo

Notizia in breve

Mercoledì sera un incendio si è sviluppato in un magazzino di un'azienda di spedizioni nella zona nord di Milano, tra i quartieri Bovisa e Dergano. Le fiamme hanno generato una colonna di fumo visibile dall’esterno. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere l’incendio e mettere in sicurezza l’area. Non sono stati segnalati feriti o altre conseguenze oltre alla presenza di fumo e danni strutturali.