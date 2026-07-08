Un incendio in un magazzino dell’azienda BRT nella zona nord di Milano ha causato una grossa colonna di fumo
Mercoledì sera un incendio si è sviluppato in un magazzino di un'azienda di spedizioni nella zona nord di Milano, tra i quartieri Bovisa e Dergano. Le fiamme hanno generato una colonna di fumo visibile dall’esterno. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere l’incendio e mettere in sicurezza l’area. Non sono stati segnalati feriti o altre conseguenze oltre alla presenza di fumo e danni strutturali.
Mercoledì sera ha preso fuoco un magazzino dell’azienda di spedizioni BRT (nota anche col vecchio nome Bartolini) nella zona nord di Milano, in via Don Minzoni, fra i quartieri Bovisa e Dergano. L’incendio ha provocato una grossa colonna di fumo nero visibile da diverse zone della città. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Non si sa ancora se ci siano morti o feriti, e non è chiara neanche l’origine dell’incendio. I qanat venivano utilizzati per trasportare l'acqua, una loro evoluzione contribuirà ad abbassare le temperature in modo sostenibile. 🔗 Leggi su Ilpost.it
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