Spara alla moglie e uccide il fratello oggi l'interrogatorio di Alessandro Pintus | s'indaga su testimone oculare

Da fanpage.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Oggi si svolge l'interrogatorio di garanzia di un uomo di 39 anni accusato di aver sparato alla moglie, ora in condizioni critiche, e di aver ucciso il fratello. La polizia sta indagando anche su un testimone oculare che avrebbe assistito all'incidente. La vicenda ha scosso la comunità locale e sono ancora in corso le verifiche sui moventi e sui dettagli dell'accaduto.

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Si terrà oggi l'interrogatorio di garanzia di Alessandro Pintus, il 39enne accusato di aver sparato alla moglie, Michela Rubiu, ora in fin di vita, e di aver ucciso il fratello Andrea. Al killer potrebbe essere contestato anche un altro reato: il tentato omicidio di un testimone oculare. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Spara in testa alla moglie e uccide il fratello, poi si costituisce: tragedia nel Cagliaritano

Video Spara in testa alla moglie e uccide il fratello, poi si costituisce: tragedia nel Cagliaritano

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