Spara alla moglie e uccide il fratello oggi l'interrogatorio di Alessandro Pintus | s'indaga su testimone oculare

Oggi si svolge l'interrogatorio di garanzia di un uomo di 39 anni accusato di aver sparato alla moglie, ora in condizioni critiche, e di aver ucciso il fratello. La polizia sta indagando anche su un testimone oculare che avrebbe assistito all'incidente. La vicenda ha scosso la comunità locale e sono ancora in corso le verifiche sui moventi e sui dettagli dell'accaduto.

Si terrà oggi l'interrogatorio di garanzia di Alessandro Pintus, il 39enne accusato di aver sparato alla moglie, Michela Rubiu, ora in fin di vita, e di aver ucciso il fratello Andrea. Al killer potrebbe essere contestato anche un altro reato: il tentato omicidio di un testimone oculare. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Spara in testa alla moglie e uccide il fratello, poi si costituisce: tragedia nel Cagliaritano

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DUE SPARI, DUE SCENE DEL CRIMINE E UNA CONFESSIONE CHE HA SCONVOLTO IL CAGLIARITANO. Prima avrebbe tentato di uccidere la moglie con un colpo alla testa, poi avrebbe assassinato il fratello. #omicidio #quartu #Cagliari x.com

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