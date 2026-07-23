Un uomo ha sparato alla moglie, che si trova in gravissime condizioni, e poi ha ucciso il fratello durante una lite familiare in provincia di Cagliari. L’individuo è stato fermato e si trova ora in caserma. La donna e il fratello sono stati colpiti con un’arma da fuoco, ma solo uno dei due è deceduto. La vicenda si è verificata nel corso di una lite che è degenerata in violenza.

Dramma nel Cagliaritano: la donna lotta tra la vita e la morte, il fratello è stato ucciso con un colpo di pistola. Una violenta lite familiare si è trasformata in una tragedia nel Cagliaritano. Un uomo di 39 anni è accusato di aver tentato di uccidere la moglie e, poco dopo, di aver assassinato il fratello, prima di presentarsi spontaneamente in caserma confessando quanto era appena accaduto. I due episodi si sono verificati tra Solanas e Quartu Sant’Elena, dove i carabinieri stanno ricostruendo ogni fase della vicenda. Prima gli spari alla moglie nel bar di famiglia. Secondo una prima ricostruzione degli investigatori, tutto sarebbe iniziato poco prima delle 6 del mattino a Solanas, dove Alessandro Pintus si sarebbe recato nel bar gestito insieme alla moglie, Michela Rubiu, 47 anni. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Quartu Sant’Elena, spara alla moglie poi uccide il fratello: Alessandro Pintus in caserma dopo il duplice dramma

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Cagliari, spara in testa alla moglie e uccide il fratello: poi si costituisce

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Dramma familiare nel Cagliaritano: spara alla moglie e uccide il fratello, poi si costituisceUn uomo nel Cagliaritano ha sparato alla moglie, ferendola gravemente, e ha ucciso il fratello.

Si parla di: Spara alla moglie e al fratello, tragedia nel Cagliaritano.

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