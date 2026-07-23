Alle 6 di questa mattina, i carabinieri sono intervenuti a Solanas, nel Cagliaritano, su segnalazione del 118. Dentro un’abitazione, hanno trovato una donna ferita alla testa da un colpo di pistola. L’uomo che ha sparato si era poi allontanato in auto. Poco dopo, si è costituito alle forze dell’ordine. È stato confermato che ha ucciso il fratello e ferito la moglie.

AGI - . Accade nel Cagliaritano, dove i carabinieri alle 6 circa di questa mattina, allertati dal 118, sono arrivati una abitazione della frazione di Solanas del comune di Sinnai, dove c'era una donna ferita alla testa da un colpo di pistola esploso da un uomo subito dopo fuggito a bordo di un'auto. Meno di mezz'ora dopo, una seconda segnalazione al 118 chiedeva un intervento urgente in località Margine Rosso, a Quartu Sant'Elena, dove un'altra persona risultava colpita da arma da fuoco. Prima delle 7, un uomo di 39 anni cagliaritano, con regolare porto per armi da fuoco, si è presentato spontaneamente in una caserma dell'Arma dicendo di aver appena sparato alla moglie e al proprio fratello. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Uccide il fratello, spara alla moglie ferendola e poi si costituisce

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