Il tecnico della squadra ha commentato il mercato, definendolo difficile ma sottolineando che i dirigenti sono costantemente impegnati nelle trattative. Dopo la vittoria per 1-0 in un’amichevole contro lo Standard Liegi, ha espresso soddisfazione per i recuperi dai Mondiali e per i nuovi acquisti in arrivo. Ha inoltre mostrato un certo nervosismo, evidenziando l’ansia di vedere presto i giocatori rientrati in rosa.

Soddisfatto a metà, ma soprattutto ansioso di accogliere presto in squadra i reduci dal Mondiale e, soprattutto, i nuovi acquisti. È un Luciano Spalletti tutto sommato sereno quello che si esprime dopo l'1-0 nella seconda amichevole stagionale della sua Juve, in casa dello Standard Liegi. "Nel primo tempo siamo stati un po' lenti e la costruzione è stata difficoltosa perché non si riuscivano a trovare il ritmo e gli spazi giusti e il pallino lo hanno avuto più loro. Nel secondo tempo, poi, la palla girava con più velocità e abbiamo avuto più il pallino in mano - esordisce l'allenatore toscano -. In fase difensiva, però, abbiamo fatto molto bene. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Spalletti: "Mercato carico di difficoltà, ma i dirigenti sono sempre al telefono..."

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