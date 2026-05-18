Dopo la partita tra Juventus e Fiorentina, un commentatore ha espresso un giudizio critico nei confronti della squadra, accusando dirigenti e giocatori di mancanza di personalità. Ha anche commentato il ruolo dell’allenatore, sostenendo che non abbia mai ricevuto sufficienti supporti sul mercato. Le sue parole sono state pronunciate negli studi di Sky Sport, dove ha analizzato l’incontro e le dinamiche delle due squadre. La discussione ha suscitato reazioni tra gli addetti ai lavori e i tifosi presenti.

di Luca Fioretti Bucciantini ne ha per tutti: «Dirigenti e giocatori senza personalità». La sua analisi negli studi di Sky Sport dopo la sfida tra Juventus e Fiorentina. Intervenuto nel corso di Sky Calcio Club Marco Bucciantini ha parlato della Juventus, caduta rovinosamente allo Stadium ieri contro la Fiorentina. Le sue dichiarazioni. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO SENZA CHAMPIONS – « L’ennesima classe dirigente rinnovata che sembra già al termine perché se non arriva la Champions, è la prima volta addirittura che ti misuri sul campo e non la trovi perché l’ultima volta che è rimasta fuori sul campo l’avrebbe trovata, con Allegri ma poi gliel’hanno tolta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Bucciantini ne ha per tutti: «Dirigenti e giocatori senza personalità, e Spalletti non è mai stato aiutato sul mercato»

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