Dopo la vittoria in amichevole contro lo Standard Liegi, il tecnico ha commentato il match, sottolineando che il secondo tempo è stato migliore. Ha espresso rammarico per non aver sfruttato l'occasione con un attaccante, augurando buona fortuna a uno dei giocatori. Ha anche parlato delle difficoltà nel mercato, precisando che i direttori sono impegnati nelle trattative. La sua analisi si è concentrata sulla buona prestazione della squadra durante l'incontro.

. Le parole del tecnico. Luciano Spalletti ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria in amichevole con lo Standard Liegi. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata PRESTAZIONE – «La sensazione è che si siano allenati bene e che abbiano fatto una buona partita. Nel primo tempo siamo stati un po’ lenti nella costruzione, non abbiamo trovato ritmo e spazi giusti. È stata una partita difficile in cui loro avevano il pallone. Ma bene in fase difensiva con Gatti e Kelly. Nel secondo tempo diverso perché abbiamo fatto girare il pallone e abbiamo avuto il pallino. C’è stata anche più qualità nelle scelte e nelle giocate». MERCATO INGOLFATO – « È difficile lavorare così? Si fa un sincero in bocca al lupo ad Openda per questa nuova situazione che andrà a vivere. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Spalletti a Sky: «Meglio il secondo tempo. In bocca al lupo ad Openda, non lo abbiamo saputo sfruttare. Mercato carico di difficoltà ma i direttori sono a lavoro»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

SPALLETTI INTERVISTA POST JUVENTUS GENOA:IL PRIMO TEMPO HO VISTO UNA SQUADRA STRAORDINARIA...

Notizie e thread social correlati

Juve, dalla Francia vogliono Openda. Ma per una settimana Spalletti lo blocca: ha solo lui e Milik...Dalla Francia arriva la richiesta per l’attaccante, ma l’allenatore blocca la cessione per almeno una settimana.

Uomini senza lavoro: un 50enne su quattro fuori dal mercato e a carico dei genitori. Ma c'è chi sceglie di restare inattivoCirca un uomo su quattro tra i 50 anni è inattivo e si affida ai genitori per il sostegno economico.

Temi più discussi: Spalletti: 'L'infortunio di Ekhator spero che non sia nulla di serio'; Douglas Luiz, Spalletti chiama: C'è da sbattersi, alza i giri. E su Ekhator e Di Gregorio...; Spalletti: Juve, obiettivo Champions. Lontani per Scudetto; Juventus, Spalletti ha l'attacco decimato in ritiro.

. @juventusfc, Spalletti: Auguriamo tutto il meglio possibile a Openda per la sua prossima avventura x.com

Con Spalletti gioca meglio a calcio, è il punto di partenza: Bucciantini consiglia la JuventusStasera si conclude un'altra stagione travagliata per la Juventus, fra il cambio di allenatore e la qualificazione alla prossima Champions League a lungo seguita e compromessa alla penultima curva. tuttomercatoweb.com

Nainggolan a Sky Calcio Unplugged: La Juve con Spalletti gioca miglior calcio d’ItaliaIntervenuto a Sky Calcio Unplugged, l’ex di Cagliari, Roma e Inter ha elogiato il lavoro dell’allenatore juventino: Adoro Spalletti -le parole di Radja Nainggolan al podcast Sky- per il suo stile di ... sport.sky.it