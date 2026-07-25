Spalletti a Sky | Meglio il secondo tempo In bocca al lupo ad Openda non lo abbiamo saputo sfruttare Mercato carico di difficoltà ma i direttori sono a lavoro Sul Dibu…

Spalletti ha commentato a Sky che la ripresa è stata migliore rispetto al primo tempo. Ha augurato buona fortuna a Openda, sottolineando di non aver saputo sfruttarlo adeguatamente. Ha inoltre riferito che il mercato attuale presenta molte difficoltà, ma i direttori sportivi sono impegnati nelle trattative. Non sono state fornite ulteriori dettagli su altri aspetti del mercato o sulle strategie della squadra.

Spalletti a Sky: «Meglio il secondo tempo. In bocca al lupo ad Openda, non lo abbiamo saputo sfruttare. Mercato carico di difficoltà ma i direttori sono a lavoro». Le parole del tecnico. Luciano Spalletti ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria in amichevole con lo Standard Liegi. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata PRESTAZIONE – «La sensazione è che si siano allenati bene e che abbiano fatto una buona partita. Nel primo tempo siamo stati un po’ lenti nella costruzione, non abbiamo trovato ritmo e spazi giusti. È stata una partita difficile in cui loro avevano il pallone. Ma bene in fase difensiva con Gatti e Kelly. Nel secondo tempo diverso perché abbiamo fatto girare il pallone e abbiamo avuto il pallino. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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SPALLETTI INTERVISTA POST JUVENTUS GENOA:IL PRIMO TEMPO HO VISTO UNA SQUADRA STRAORDINARIA...

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