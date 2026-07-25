Spal tutto ruota attorno alle scelte di Parlato Il ’tecnico-manager’ sta pescando dalla D

La squadra si allena in due sessioni giornaliere al centro sportivo Fabbri, con l’allenatore che sceglie i giocatori da una rosa ancora incompleta. Le porte sono chiuse e non ci sono comunicazioni ufficiali. La formazione sta lavorando senza dettagli sulla composizione definitiva, mentre le decisioni tecniche sembrano ancora in fase di definizione. La squadra si concentra sulla preparazione, senza rilasciare dichiarazioni pubbliche.

Porte chiuse e bocche cucite. Sono questi i tratti distintivi dei primi giorni di preparazione della nuova Spal, che sta lavorando due volte al giorno al centro sportivo Fabbri con un organico ancora incompleto. Tra i tifosi i sentimenti prevalenti sono curiosità e desiderio di vedere all’opera la nuova squadra, anche se non manca chi guarda con un pizzico di perplessità e scetticismo la partenza del gruppo guidato da Carmine Parlato. Per il tecnico napoletano è un avvio di stagione inedito e carico di responsabilità: tocca a lui il compito di allestire la rosa e assemblare un gruppo nuovo di zecca, cambiato in maniera molto più significativa di quanto fosse pronosticabile. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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