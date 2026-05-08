A due giorni dalla sfida tra Milan e Atalanta, si delineano le probabili formazioni dei due allenatori. Il tecnico del Milan potrebbe schierare i suoi con alcune variazioni rispetto alle ultime partite, mentre il collega dell'Atalanta potrebbe optare per modifiche tattiche in vista dell'incontro. Entrambi gli allenatori stanno valutando le scelte di formazione, che potrebbero influenzare l'andamento della partita.

Il Milan ha bisogno assolutamente di tornare a vincere, cosa che dovrà fare già a partire da domenica sera. Presso le mura di San Siro, il Milan di Massimiliano Allegri ospiterà l'Atalanta di Palladino alle ore 20:45, nel mach valido per la 36ª giornata di Serie A. Match importantissimo, soprattuto, per il discorso legato alla qualificazione in Champions League. I rossoneri, infatti, sono chiamati a conquistare 6 punti nelle prossime ed ultime 3 partite rimaste. Vediamo assieme, dunque, quali potrebbero essere le scelte di Allegri e Palladino a due giorni dal match. Oltre a Luka Modric, fermo ai box a causa dell'infortunio allo zigomo rimediato durante il match contro la Juventus, Allegri dovrà fare a meno di Fikayo Tomori: l'inglese, infatti, salterà il match a causa dell'espulsione rimediata contro il Sassuolo.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan-Atalanta, Allegri si gioca tutto: le probabili scelte del tecnico livornese

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