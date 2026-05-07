Dopo le ultime sedute di allenamento, il giocatore serbo si presenta in buona condizione fisica e si prepara per la prossima sfida contro il Lecce. La squadra continua a valutare le sue condizioni, mentre l'allenatore mantiene un certo riserbo sulle scelte di formazione. La decisione finale sulla presenza di Vlahovic tra i titolari dipenderà dai prossimi allenamenti e dal suo stato di forma.

di Francesco Spagnolo Vlahovic punta ad una maglia da titolare contro il Lecce, ma Spalletti preferisce non forzare la mano. La decisione sarà presa a ridosso della partita. Dusan Vlahovic è pronto a riprendersi il centro della scena. Quel calcio di punizione magistrale contro il Verona non è stato solo un gesto tecnico di rara bellezza, ma un segnale di riscossa che ha squarciato un periodo d’ombra. Sebbene quel gol sia valso solo un pareggio, l’emozione sprigionata ha confermato che il serbo è tornato a respirare l’aria dei grandi appuntamenti. Si è preso la responsabilità di trascinare la squadra nel momento del bisogno, e ora non ha intenzione di fermarsi.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Vlahovic, come sta il serbo in vista di Lecce Juve? Cosa filtra dalla Continassa e le possibili scelte di Spalletti

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