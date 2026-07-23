Nel sud-ovest della Francia, più di 20.000 persone sono state evacuate a causa di un incendio che ha bruciato migliaia di ettari di terreno. Le fiamme si sono propagate rapidamente, coinvolgendo residenti e turisti nella zona vicino a Bordeaux. Le autorità hanno disposto l’evacuazione per motivi di sicurezza, mentre i vigili del fuoco lavorano per contenere l’incendio. La situazione rimane sotto controllo, ma le fiamme continuano a espandersi.

Una vasta ondata di incendi sta colpendo il sud-ovest della Francia, dove oltre 20mila persone tra residenti e turisti sono state evacuate a causa del rapido avanzare delle fiamme. Il rogo, divampato a circa 50 chilometri da Bordeaux, ha mobilitato un imponente dispositivo di emergenza composto da circa 800 vigili del fuoco, affiancati da centinaia di gendarmi, soldati e mezzi aerei impegnati senza sosta nelle operazioni di spegnimento. Secondo le prime ricostruzioni, l’incendio potrebbe essere stato provocato da un macchinario utilizzato per la pulizia della vegetazione. Le fiamme sono partite dal villaggio di Saumos per poi propagarsi rapidamente verso Le Porge e successivamente in direzione di Lège-Cap-Ferret, attraversando una vasta pineta. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Incendi vicino a Bordeaux, 20mila persone evacuate: le fiamme devastano migliaia di ettari

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