spagna immagini aeree degli incendi nelle regioni di madrid e avila

Le immagini aeree diffuse dalla Guardia Civil mostrano vaste aree di terreno colpite da incendi nelle regioni di Madrid e Avila. Le fiamme hanno interessato migliaia di ettari di territorio, con le operazioni di spegnimento ancora in corso. Non sono stati riportati feriti o vittime, e le autorità stanno monitorando la situazione. Le immagini evidenziano la portata dell’incendio e l’impegno delle squadre di soccorso nella gestione dell’emergenza.

Provincia di Avila, (Spagna), 25 lug. (askanews) - Le impressionanti immagini aeree fornite dalla Guardia Civil mostrano lmigliaia di ettari di terreno carbonizzati e il fumo denso nei pressi di Madrid, in Spagna, mentre i vigili del fuoco lottano contro quello che le autorità hanno definito il peggior incendio boschivo mai registrato nella regione. Il primo ministro Pedro Sànchez ha parlato di operazione di spegnimento "complessa", con più di 70.000 persone evacuate dalle aree colpite dalle fiamme o a rischio, nelle comunità di Madrid e Àvila, che hanno già bruciato 25.000 ettari. Nel corso della sua visita alle zone colpite, il premier ha... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Le immagini aeree dell'enorme incendio in Spagna

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