Gli incendi in Spagna hanno portato a circa 63.000 persone evacuate o rimaste confinate tra Madrid e Ávila. Il bilancio è in aumento e riguarda sia le persone allontanate dalle aree colpite sia quelle bloccate in zone interessate dagli incendi. La situazione continua a peggiorare, con interventi di emergenza in corso per contenere i roghi e gestire gli spostamenti forzati. Non sono stati forniti dettagli sulle cause degli incendi o sui danni materiali finora.

Continua a peggiorare il bilancio degli incendi che stanno colpendo la Spagna. Il ministero dell’Interno ha aggiornato a 63.000 il numero delle persone evacuate o costrette a rimanere confinate tra la regione di Madrid e la provincia di Ávila. L’incremento è legato all’evacuazione di altre 5.000 persone da un campeggio situato a El Escorial, decisa per garantire la sicurezza degli ospiti a causa dell’avanzata delle fiamme. Proseguono le operazioni di soccorso. L’evacuazione del campeggio si aggiunge alle migliaia di persone già allontanate dalle proprie abitazioni o invitate a non uscire di casa nelle aree interessate dagli incendi. Le... 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Incendi in Spagna, salgono a 63mila gli evacuati tra Madrid e Ávila

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