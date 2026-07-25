Nella notte dei festeggiamenti per la vittoria al Mondiale, le chiamate al numero anti-violenza sono aumentate del 120 per cento. L'incremento si è verificato in tutta la Spagna, durante i festeggiamenti per la vittoria della Nazionale contro l’Argentina.

Mentre in tutta la Spagna si festeggiava per strada la vittoria della Nazionale nella finale del Mondiale contro l’Argentina, un altro numero cresceva silenziosamente: quello delle chiamate al 016, la linea telefonica pubblica che lo Stato spagnolo mette a disposizione, gratuitamente e in forma anonima, delle donne vittime di violenza di genere, l’equivalente del numero italiano 1522. Secondo i dati del Ministero dell’Uguaglianza spagnolo nella fascia oraria compresa tra le 23 di domenica 19 luglio e le 7 del mattino di lunedì 20, cioè nelle ore immediatamente successive al triplice fischio e ai festeggiamenti per il titolo mondiale, le chiamate al servizio sono aumentate del 120,8% rispetto alla stessa fascia oraria della settimana precedente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Spagna, dopo la vittoria al Mondiale impennata di chiamate al numero anti-violenza: +120% nella notte dei festeggiamenti

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