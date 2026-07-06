Inghilterra in apprensione grave infortunio per Henderson durante i festeggiamenti dopo la vittoria col Messico | Mondiale a rischio

Notizia in breve

Durante i festeggiamenti per la vittoria contro il Messico, un giocatore ha riportato un grave infortunio. L’incidente si è verificato subito dopo la partita, che ha portato l’Inghilterra ai quarti di finale del Mondiale 2026 con il risultato di 3-2. La notizia ha causato preoccupazione tra tifosi e addetti ai lavori, in attesa di aggiornamenti sulle condizioni del giocatore.