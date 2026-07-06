Inghilterra in apprensione grave infortunio per Henderson durante i festeggiamenti dopo la vittoria col Messico | Mondiale a rischio
Durante i festeggiamenti per la vittoria contro il Messico, un giocatore ha riportato un grave infortunio. L’incidente si è verificato subito dopo la partita, che ha portato l’Inghilterra ai quarti di finale del Mondiale 2026 con il risultato di 3-2. La notizia ha causato preoccupazione tra tifosi e addetti ai lavori, in attesa di aggiornamenti sulle condizioni del giocatore.
Inghilterra, festa rovinata dopo il 3-2 al Messico che vale i quarti di finale: Henderson si fa male durante i festeggiamenti. La qualificazione dell’ Inghilterra ai quarti di finale del Mondiale 2026 è stata macchiata dal grave infortunio di Jordan Henderson. La nazionale inglese ha superato il Messico con un rocambolesco 3-2 allo stadio Azteca, conquistando il passaggio del turno al termine di una partita intensa e ricca di emozioni. Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo La serata di festa, però, si è trasformata in un momento di forte apprensione per tutto il gruppo. Henderson, rimasto in... 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Notizie e thread social correlati
Francia in ansia per le condizioni di Saliba: infortunio peggiorato dopo la finale col PSG, ora il Mondiale è a rischio!Le condizioni di Saliba sono peggiorate dopo la finale contro il PSG, con un infortunio che ora mette a rischio la partecipazione al Mondiale.
L'Inghilterra fa tardi per il Mondiale: pub aperti fino alle 5 per la sfida col MessicoNella notte tra domenica e lunedì, i pub in Inghilterra e Galles resteranno aperti fino alle 5 del mattino per la partita con il Messico.
Argomenti più discussi: Inghilterra in apprensione, grave infortunio per Henderson durante i festeggiamenti dopo la vittoria col Messico: Mondiale a rischio; Grave infortunio durante i festeggiamenti per Henderson: l’Inghilterra teme un lungo stop; Grave incidente per Frankie Dettori: fratture a costole e pollice in Inghilterra; Lanfranco Dettori grave incidente d' auto in Inghilterra | mondo dell' ippica in ansia.
Inghilterra in apprensione, grave infortunio per Henderson durante i festeggiamenti dopo la vittoria col Messico: Mondiale a rischioInghilterra, festa rovinata dopo il 3-2 al Messico che vale i quarti di finale: Henderson si fa male durante i festeggiamenti ... calcionews24.com
Scontro tra treno e furgone sulla Caltanissetta-Catania, grave una turista inglese Momenti di forte apprensione nel pomeriggio lungo la linea ferroviaria che collega Caltanissetta a Catania. Nei pressi della stazione di Imera, un convoglio regionale è entrato in facebook
Caricato da XL Bully per proteggere la mia partner, quali sono le mie opzioni? - Inghilterra, Londra reddit