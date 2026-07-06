Inghilterra in apprensione grave infortunio per Henderson durante i festeggiamenti dopo la vittoria col Messico | Mondiale a rischio

Da calcionews24.com 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Durante i festeggiamenti per la vittoria contro il Messico, un giocatore ha riportato un grave infortunio. L’incidente si è verificato subito dopo la partita, che ha portato l’Inghilterra ai quarti di finale del Mondiale 2026 con il risultato di 3-2. La notizia ha causato preoccupazione tra tifosi e addetti ai lavori, in attesa di aggiornamenti sulle condizioni del giocatore.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Inghilterra, festa rovinata dopo il 3-2 al Messico che vale i quarti di finale: Henderson si fa male durante i festeggiamenti. La qualificazione dell’ Inghilterra ai quarti di finale del Mondiale 2026 è stata macchiata dal grave infortunio di Jordan Henderson. La nazionale inglese ha superato il Messico con un rocambolesco 3-2 allo stadio Azteca, conquistando il passaggio del turno al termine di una partita intensa e ricca di emozioni. Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo La serata di festa, però, si è trasformata in un momento di forte apprensione per tutto il gruppo. Henderson, rimasto in... 🔗 Leggi su Calcionews24.com

inghilterra in apprensione grave infortunio per henderson durante i festeggiamenti dopo la vittoria col messico mondiale a rischio
© Calcionews24.com - Inghilterra in apprensione, grave infortunio per Henderson durante i festeggiamenti dopo la vittoria col Messico: Mondiale a rischio
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Francia in ansia per le condizioni di Saliba: infortunio peggiorato dopo la finale col PSG, ora il Mondiale è a rischio!Le condizioni di Saliba sono peggiorate dopo la finale contro il PSG, con un infortunio che ora mette a rischio la partecipazione al Mondiale.

L'Inghilterra fa tardi per il Mondiale: pub aperti fino alle 5 per la sfida col MessicoNella notte tra domenica e lunedì, i pub in Inghilterra e Galles resteranno aperti fino alle 5 del mattino per la partita con il Messico.

Argomenti più discussi: Inghilterra in apprensione, grave infortunio per Henderson durante i festeggiamenti dopo la vittoria col Messico: Mondiale a rischio; Grave infortunio durante i festeggiamenti per Henderson: l’Inghilterra teme un lungo stop; Grave incidente per Frankie Dettori: fratture a costole e pollice in Inghilterra; Lanfranco Dettori grave incidente d' auto in Inghilterra | mondo dell' ippica in ansia.

inghilterra in apprensione graveInghilterra in apprensione, grave infortunio per Henderson durante i festeggiamenti dopo la vittoria col Messico: Mondiale a rischioInghilterra, festa rovinata dopo il 3-2 al Messico che vale i quarti di finale: Henderson si fa male durante i festeggiamenti ... calcionews24.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web