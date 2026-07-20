madrid esplode in festeggiamenti e clacson dopo la vittoria della spagna

I tifosi spagnoli sono usciti in strada a Madrid dopo la vittoria della nazionale nella finale di Coppa del Mondo, conclusa con un punteggio di 1-0 contro l'Argentina. Le strade sono state invase da persone che sventolavano bandiere, esultavano e suonavano i clacson delle auto. La vittoria rappresenta il secondo titolo mondiale per la squadra. Nessun incidente è stato segnalato.

I tifosi spagnoli hanno invaso le strade di Madrid sventolando bandiere, esultando e suonando i clacson delle auto dopo che la nazionale ha battuto l'Argentina per 1-0, conquistando la Coppa del Mondo per la seconda volta. Folle di sostenitori, vestiti con le caratteristiche maglie rosse della nazionale, si sono riversate lungo il Paseo de Recoletos in direzione di Plaza de Cibeles, tradizionale luogo di ritrovo per i festeggiamenti della squadra spagnola e dei suoi tifosi. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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