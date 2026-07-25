SpaceX Starship torna a volare | successo per il nuovo test in Texas

Il mega-razzo di SpaceX ha completato con successo il suo tredicesimo volo di prova in Texas, tornando in cielo dopo un tentativo fallito.

Il programma Starship riprende quota. Il mega-razzo di SpaceX ha completato con successo il suo tredicesimo volo di prova, tornando in cielo dopo il recente tentativo non riuscito. Partito dalla base di Boca Chica, in Texas, il veicolo spaziale alto 124 metri si è sollevato accompagnato da un’imponente nube di fumo, segnando un nuovo passo nel progetto con cui Elon Musk punta a sviluppare un sistema di trasporto per missioni lunari e interplanetarie. Il lancio rappresenta anche un momento simbolico per l’azienda: si tratta infatti del primo test effettuato dopo il debutto di SpaceX sui mercati finanziari. L'articolo proviene da La Verità. 🔗 Leggi su Laverita.info

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