La navicella Starship V3 ha raggiunto una velocità di 5.700 kmh durante un test in Texas, segnando il debutto di SpaceX con un record. Durante l'esperimento, la Ship 39 ha affrontato temperature estreme senza problemi evidenti, mentre il booster ha subito un’esplosione durante la fase di rientro. Non sono stati forniti dettagli sulle cause dell’esplosione o sulla resistenza al surriscaldamento.

? Domande chiave Come ha fatto la Ship 39 a resistere al surriscaldamento estremo?. Perché il booster ha subito un'esplosione durante la manovra di ritorno?. Cosa ha causato lo spegnimento improvviso dei motori Raptor 3?. Quali dati cruciali hanno fornito i nuovi satelliti Dodger Dog?.? In Breve Velocità in hot staging raggiunta a 5.700 kmh contro i 4.700 kmh della V2.. Mancato riavvio di 3 motori Raptor 3 causa traiettoria balistica nel Golfo.. Schieramento riuscito di 20 simulatori Starlink V3 e 2 satelliti Dodger Dog.. Stress termico rilevato nel vano motori 36 secondi dopo l'accensione.. Il 22 maggio 2026, alle ore 22:30 UTC, il Booster 19 e la Ship 39 sono decollati insieme dal Pad 2 di Starbase, nel sud del Texas, segnando il debutto della nuova versione Starship V3. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Starship V3 vola a 5.700 km/h: debutto record per SpaceX in Texas

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