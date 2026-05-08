Esplosione nel sito di lancio SpaceX a pochi giorni dal nuovo test di Starship

Qualche giorno prima di un importante tentativo di lancio, si è verificata un’esplosione presso il sito di un’azienda spaziale nella regione del Texas. L’incidente è avvenuto pochi giorni prima di un test fondamentale di un veicolo spaziale progettato per missioni lunari, di cui si occupa l’azienda stessa. Nessuna informazione ufficiale sui danni o le cause è stata ancora diffusa.

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L’incidente presso la base texana di SpaceX arriva mentre l’azienda di Elon Musk si prepara al nuovo lancio di Starship, un test cruciale per le ambizioni lunari della NASA.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Starship Block 3: SpaceX accelera i test critici sulla rampa 2A Starbase, le operazioni di test per il nuovo stadio di Starship Block 3 si intensificano con lo spostamento della Ship 39 e del Booster 19 verso le... SpaceX accelera al Cape: nasce il Gigabay per i nuovi Starship? Cosa sapere SpaceX completa il traliccio del Gigabay a Roberts Road per i nuovi Starship. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Libano, Israele rilascia video delle esplosioni nel sud del Paese; Colombia, esplosione in una miniera di carbone: nove i morti; Cina, esplode fabbrica fuochi artificio: almeno 26 morti e 61 feriti; Esplosione nel cantiere, terrore alla Chanteclair: il boato e la colonna di fumo nero. Esplosione nel sito di lancio SpaceX a pochi giorni dal nuovo test di StarshipUna violenta esplosione si è verificata presso il sito di lancio di SpaceX in Texas, dove l’azienda di Elon Musk si sta preparando al nuovo test di Starship, il sistema riutilizzabile progettato per ... fanpage.it Esplosione in una fabbrica di fuochi d’artificio: bilancio delle vittime e indagini in corsoTragedia a Liuyang: esplosione in una fabbrica di fuochi d’artificio nello Hunan, soccorsi al lavoro e indagini aperte sulle cause. notizie.it Esplosione in autostrada: i banditi fanno saltare in aria edificio a Cerignola Est per rubare gli incassi dei pedaggi ma la struttura era in disuso da tempo #cerignola #cronaca #autostrada #casello #esplosione - facebook.com facebook "Dopo l'esplosione non possiamo più tenerli, cerchiamo una famiglia che li ami come li amiamo noi" x.com