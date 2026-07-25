Dal Texas, SpaceX ha lanciato in orbita il razzo Starship, che venerdì ha percorso metà del globo. Durante il volo, il razzo ha rilasciato 20 satelliti Starlink. La partenza e il rientro del veicolo sono stati accompagnati da applausi. La missione ha coinvolto un lancio e un atterraggio che sono stati seguiti con attenzione. Nessuna informazione è stata comunicata su eventuali problemi durante il volo.

Dal Texas SpaceX ha lanciato ancora una volta in orbita il razzo Starship, che nel suo volo nella serata di venerdì ha percorso metà del globo, rilasciando 20 dei più avanzati Starlink. Il viaggio, durato un’ora, si è concluso con un ammaraggio così morbido che la navicella è rimasta a galla nell’ Oceano Indiano mentre la diretta streaming di SpaceX si concludeva, suscitando l’entusiasmo dei dipendenti al sito di lancio. SpaceX ha sostituito sei dei 33 motori del primo stadio dopo che la settimana scorsa non si erano accesi, causando un’interruzione del lancio all’ultimo secondo. Stavolta, invece, nessun problema in fase di decollo, mentre... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - SpaceX lancia in orbita Starship: la partenza e il rientro del razzo tra gli applausi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Il lancio della nuova Starship V3 di SpaceX: 12° test di volo per il razzo di Elon Musk

Notizie e thread social correlati

Usa, SpaceX lancia il suo razzo più grande e potente: le immagini spettacolari della partenzaSpaceX ha effettuato il lancio del suo razzo più grande e potente mai utilizzato, durante un volo di prova.

L’esplosione di Starship dopo l’ammaraggio nell’Oceano Indiano: il video del rientro SpaceXDurante il 12° test di volo, la navicella di SpaceX ha completato l’ammaraggio nell’Oceano Indiano, con motori accesi e splashdown infuocato.

Temi più discussi: Quattro motori in avaria fermano all’ultimo il 13º lancio di Starship; Space X lancia una missione per allungare la vita ai satelliti; SpaceX Starship lancia i primi satelliti Starlink V3 durante il 13° volo di prova; SpaceX Aborts Starship Launch Over Sudden Engine Issues.

SpaceX lancia in orbita Starship: la partenza e il rientro del razzo tra gli applausi(LaPresse) Dal Texas SpaceX ha lanciato ancora una volta in orbita il razzo Starship, che nel suo volo nella serata di venerdì ha percorso metà ... stream24.ilsole24ore.com

L'azienda Skyroot Aerospace ha lanciato con successo il razzo Vikram-1 nell'orbita terrestre bassa, rendendo l'India il terzo paese al mondo dopo USA e Cina a disporre di capacità di lancio orbitale privato. @SkyrootA x.com

Starship completa il volo di prova: ammaraggio riuscito e 20 satelliti Starlink in orbita, esulta Elon MuskStarship è intatta, galleggia nell'oceano e trasmette telemetria. Con questo messaggio pubblicato su X, il CEO Elon Musk ha commentato il successo del primo volo di ... ilmessaggero.it

SpaceX: Ora si punta a venerdì 24 luglio per il 13° test di volo di Starship, a causa del maltempo. Un obiettivo chiave per il test di volo è ottenere immagini chiare da terra dello scudo termico di Starship mentre vola a una pressione dinamica più alta durante l'a reddit