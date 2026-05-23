L’esplosione di Starship dopo l’ammaraggio nell’Oceano Indiano | il video del rientro SpaceX

Durante il 12° test di volo, la navicella di SpaceX ha completato l’ammaraggio nell’Oceano Indiano, con motori accesi e splashdown infuocato. Tuttavia, subito dopo l’ammaraggio, il veicolo è esploso. Un video mostra il momento dell’esplosione, avvenuta durante la fase finale del rientro. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali feriti o danni collaterali.

Starship esplode dopo l’ammaraggio nell’Oceano Indiano durante la fase finale del 12° test di volo. Come previsto, la navicella di SpaceX ha completato la simulazione di atterraggio con l’accensione finale dei motori e uno splashdown infuocato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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| Starship V3 Explodes In Indian Ocean After Successful Test Flight

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