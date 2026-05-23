SpaceX ha effettuato il lancio del suo razzo più grande e potente mai utilizzato, durante un volo di prova. Le immagini mostrano la partenza spettacolare dell’astronave, una versione aggiornata che la NASA intende utilizzare per far atterrare gli astronauti sulla Luna. Il lancio rappresenta un passo importante nel progetto di missioni lunari e ha attirato l’attenzione per la potenza e la tecnologia impiegata. La prova si è svolta con successo, secondo quanto comunicato dall’azienda.

SpaceX ha lanciato la sua astronave più grande e potente mai vista prima durante un volo di prova, una versione aggiornata su cui la NASA conta per far atterrare gli astronauti sulla Luna. Il mega razzo riprogettato ha fatto il suo debutto due giorni dopo che il CEO di SpaceX, Elon Musk, aveva annunciato che avrebbe reso pubblica la società. È decollato dalla punta meridionale del Texas, trasportando 20 finti satelliti Starlink da rilasciare dall’altra parte del mondo. È il dodicesimo volo di prova del razzo che Musk sta costruendo per portare un giorno le persone su Marte. Ma prima arriva la Luna e il programma Artemis della NASA. L’ultima delle vecchie astronavi spaziali è decollata in ottobre. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Usa, SpaceX lancia il suo razzo più grande e potente: le immagini spettacolari della partenza

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SpaceX Launches 2 Starlink Missions in One Day! | Dual-Coast Spaceflight Doubleheader

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