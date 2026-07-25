Spaceballs 2 | Il primo trailer mostrato al SDCC devasta Star Wars e il Marvel Cinematic Universe

Da nerdpool.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il primo trailer di Spaceballs 2 è stato presentato al San Diego Comic-Con, mostrando scene che parodiano Star Wars e il Marvel Cinematic Universe. Il film, intitolato Spaceballs: The New One, uscirà nelle sale ad aprile e segna il ritorno del franchise creato da Mel Brooks, quasi quarant’anni dopo il film originale.

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A quasi quarant’anni dall’uscita del cult originale, il franchise creato da Mel Brooks si prepara a fare il suo ritorno sul grande schermo. L’attesissimo sequel Spaceballs: The New One (conosciuto in Italia come Balle Spaziali ) arriverà nelle sale ad aprile, ma ha già conquistato il pubblico durante il panel ufficiale al San Diego Comic-Con. Tra teaser spassosi, grandi ritorni e parodie fulminanti ai danni di Star Wars, Marvel e Avatar, ecco tutto ciò che è stato svelato nella leggendaria Hall H. Il primo trailer di Spaceballs: The New One tra citazioni e parodie. Nonostante il video del trailer non sia ancora stato rilasciato ufficialmente online, le descrizioni dei fortunati presenti alla proiezione confermano che il tono dissacrante del film è rimasto intatto. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

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