Avengers | Doomsday sbarca al cinema il 16 dicembre svelato il primo trailer ufficiale del crossover Marvel
Il trailer di Avengers: Doomsday, in uscita il 16 dicembre, è stato pubblicato. Nel video si vede il personaggio interpretato da Robert Downey Jr. nei panni del Dottor Destino. La data di uscita del film è stata confermata.
Rilasciato il primo trailer di Avengers: Doomsday, in arrivo nelle sale il 16 dicembre. Robert Downey Jr veste i panni del Dottor Destino. Il conto alla rovescia per il ritorno dei supereroi più amati al mondo è ufficialmente iniziato. La Casa delle Idee ha finalmente pubblicato le prime attesissime immagini di Avengers: Doomsday, il nuovo e mastodontico capitolo cinematografico diretto dai fratelli Anthony e Joe Russo che farà il suo debutto ufficiale sul grande schermo il prossimo 16 dicembre grazie alla distribuzione targata Disney. Il film farà da apripista a una narrazione divisa in due parti, il cui epilogo, intitolato Avengers: Secret Wars, è già programmato per sbarcare nelle sale nel corso del 2027. 🔗 Leggi su 2anews.it
Avengers: Doomsday - Teaser trailer italiano completo (HD) | Marvel Studios 2026
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