Dopo sette anni, torna al cinema un film legato all'universo di Star Wars, segnando il primo appuntamento al grande schermo della saga in questo periodo. La produzione, annunciata ufficialmente, vede protagonisti i personaggi di Mandalorian e Grogu, già apparsi in una serie televisiva. La pellicola rappresenta un nuovo capitolo e sarà distribuita nelle sale di tutto il mondo, attirando fan e appassionati della saga.

Ci sono voluti tutti questi anni per rivedere la saga di nuovo sul grande schermo ma ora sappiamo perché Lucasfilm ha scelto di puntare proprio sui celebri personaggi della serie Disney+ Quando The Mandalorian and Grogu arriverà nelle sale la prossima settimana saranno passati ben sette anni dall'ultima volta che la saga di Star Wars è approdata al cinema, dai tempi de L'Ascesa di Skywalker, uscito nel 2019. Nel corso di una recente intervista, l'autore e regista Jon Favreau ha spiegato perché Lucasfilm ha scelto proprio i due amatissimi personaggi della serie The Mandalorian per il grande ritorno al cinema della saga. Perché Star Wars ha scelto di tornare al cinema con The Mandalorian and Grogu In un'intervista a GamesRadar+, Favreau, regista e co-sceneggiatore del film, ha ammesso di non conoscere .🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - The Mandalorian and Grogu, perché è il primo film Star Wars al cinema dopo 7 anni

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