Lo Space Riccione sta per ospitare un evento il 25 luglio, con Luciano e Marco Carola in consolle. I due artisti, noti a livello internazionale, prenderanno posto nel locale per una serata dedicata alla musica elettronica. La data segna uno dei momenti più attesi dell’estate 2026, con pubblico proveniente da diverse regioni. La location si prepara ad accogliere una folla di appassionati, pronti a vivere una notte all’insegna del ritmo e della musica dal vivo.

Lo Space Riccione si prepara ad accogliere uno degli eventi di maggiore richiamo dell’estate 2026. Sabato 25 luglio saliranno infatti in consolle Marco Carola e Luciano, due artisti che da anni rappresentano punti di riferimento della musica elettronica internazionale. Il club della Riviera romagnola inserisce così nel proprio calendario estivo un appuntamento destinato a richiamare un pubblico composto da appassionati provenienti da diverse località italiane e straniere. Il cuore della serata sarà rappresentato dal formato b2b, abbreviazione di back to back, una formula molto apprezzata dagli appassionati perché permette ai due dj di condividere la consolle durante l’intera esibizione. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Space Riccione, in consolle Luciano e Marco Carola

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