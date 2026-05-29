La serata di apertura di Space Riccione durerà dodici ore, con la partecipazione di artisti internazionali. Durante l’evento, saranno accesi nuovi LED sul palco, migliorando l’aspetto visivo. La musica si alternerà tra vari DJ e performer provenienti da diversi paesi. La manifestazione si svolgerà in un’area dedicata, con installazioni luminose innovative. Non sono stati comunicati i nomi degli artisti coinvolti. La festa inizierà nel tardo pomeriggio e si concluderà a mezzanotte.

? Domande chiave Chi sono gli artisti internazionali che suoneranno per dodici ore?. Come cambierà l'esperienza visiva grazie al nuovo palco tecnologico?. Perché il club ha cambiato il suo storico messaggio ufficiale?. Quale impatto avrà questa riapertura sulla stagione estiva di Riccione?.? In Breve Line-up include Andrea Oliva, Damian Lazarus, DjTennis, Maceo Plex, Shimza, WhoMadeWho e Villanova.. Nuovo claim I Need Space sostituisce lo slogan precedente Dreams Come True.. Palco esteso con nuovo ledwall e area VIP ampliata fino al backstage.. Evento del 1 giugno 2026 impatta sul turismo internazionale della Riviera.. Lunedì 1 giugno 2026, lo Space di Riccione riapre i battenti con una maratona musicale di dodici ore dedicata alla Opening Fiesta. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Space Riccione: 12 ore di musica e nuovi LED per la Opening Fiesta

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