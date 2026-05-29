Space Riccione riapre con 12 ore di set da Andrea Oliva Damian Lazarus ai WhoMadeWho

Da riminitoday.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 1 giugno Space Riccione riapre con un evento di dodici ore che include set di Andrea Oliva, Damian Lazarus e i WhoMadeWho. La serata, chiamata Opening Fiesta, proporrà musica underground con un’atmosfera internazionale. La line-up presenta artisti noti per i suoni sofisticati e l’energia che caratterizzano le notti del locale. L’evento segna la riapertura ufficiale del club dopo un periodo di chiusura.

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Lunedì 1 giugno Space Riccione apre ufficialmente le porte per l’Opening Fiesta: dodici ore di musica, una line-up che promette suoni sofisticati, energia underground e quell’aria internazionale che da sempre accompagna le notti marchiate Space. Dal tramonto all’alba, il club diventerà un viaggio. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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