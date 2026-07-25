Sorpreso dal proprietario di casa mentre stava rubando nell’abitazione | 37enne ferito a coltellate e arrestato per furto

Da ilfattoquotidiano.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo di 37 anni è stato ferito a coltellate dal proprietario di casa mentre tentava di rubare nell’abitazione. L’episodio è avvenuto a Ramacca, in provincia di Catania. Dopo l’aggressione, il ladro è stato arrestato dalle forze dell’ordine. Nessuno degli altri presenti è rimasto coinvolto. La persona ferita è stata soccorsa e trasportata in ospedale, dove si trova in condizioni non gravi.

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Un uomo di 37 anni è stato accoltellato dal proprietario di un’abitazione in cui stava tentando di commettere un furto. È successo a Ramacca, in provincia di Catania. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il ladro è stato sorpreso dal proprietario di casa, 50enne. Ne è scaturita una violenta colluttazione e il proprietario di casa ha ferito l’intruso con un coltello da cucina. L’uomo è subito fuggito, ma è stato rintracciato dai carabinieri di Palagonia poco lontano dall’abitazione e soccorso dal 118, che lo ha trasportato d’urgenza in ospedale a Caltagirone. Si trova ora ricoverato in prognosi riservata, ma piantonato in quanto in stato di arresto per furto in abitazione e lesioni personali aggravate. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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