Un uomo di 37 anni è stato ferito a coltellate dal proprietario di una casa mentre tentava di rubare. L’episodio è avvenuto a Ramacca, in provincia di Catania, dove il proprietario ha sorpreso l’intruso incappucciato all’interno dell’abitazione. L’uomo è stato trasportato in ospedale e si trova in prognosi riservata. Il proprietario ha subito ferite durante l’intervento. Indagini sono in corso per chiarire i dettagli dell’accaduto.

CATANIA – Un uomo di 37 anni è stato ferito gravemente dal proprietario di un’abitazione che lo ha sorpreso a rubare. E’ accaduto a Ramacca, nel Catanese, dove il 50enne ha visto l’uomo incappucciato nella sua casa ed è intervenuto. Ne è scaturita una violenta colluttazione e il proprietario di casa ha ferito l’intruso con un coltello da cucina. Il ladro, originario dell’Europa dell’Est, è fuggito ma è stato rintracciato a poca distanza dall’abitazione da carabinieri di Palagonia. E’ ricoverato in prognosi riservata all’ospedale di Caltagirone dove è piantonato perché in stato di arresto per furto in abitazione e lesioni personali aggravate. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Sorpreso a rubare: ferito a coltellate dal proprietario della casa. Piantonato all’ospedale in prognosi riservata

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