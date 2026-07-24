Un uomo di 50 anni ha sorpreso un ladro di 37 anni nella sua casa a Ramacca, nel Catanese, e lo ha colpito con un coltello. Il ladro è stato ferito gravemente e trasportato in ospedale. Il proprietario ha visto l’intruso incappucciato e ha deciso di intervenire. Nessun altro dettaglio è stato comunicato sulle condizioni del ladro o sulle conseguenze legali dell’accaduto.

Un ladro di 37 anni è stato ferito gravemente dal proprietario di un'abitazione che lo ha sorpreso a rubare. È accaduto a Ramacca, nel Catanese, dove il 50enne ha visto l'uomo incappucciato nella sua casa ed è intervenuto. Ne è scaturita una violenta colluttazione e il proprietario di casa ha ferito l'intruso con un coltello da cucina. La fuga e l'arresto Il ladro, originario dell'Europa dell'Est, è fuggito ma è stato rintracciato a poca distanza dall'abitazione da carabinieri di Palagonia. È ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Caltagirone dove è piantonato perché in stato di arresto per furto in abitazione e lesioni personali aggravate. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - Ladro in azione in casa scoperto dal proprietario a Ramacca, ferito a coltellate

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Un ladro di 37 anni è stato ferito gravemente dal proprietario di un'abitazione che lo ha sorpreso a rubare. È accaduto a Ramacca, nel Catanese, dove il 50enne ha visto l'uomo incappucciato nella sua casa ed è intervenuto #ANSA x.com

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