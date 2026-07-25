Nella notte ad Aversa, un uomo di 27 anni è stato arrestato mentre tentava di rubare all’interno di una scuola. Il ladro, già noto alle forze dell’ordine, è stato sorpreso sul fatto e fermato dai carabinieri. L’intervento ha impedito il furto e ha portato all’arresto immediato. Nessuno è rimasto ferito durante l’episodio. La polizia ha sequestrato gli oggetti utilizzati per il tentato furto.

Un tentativo di furto ai danni di un istituto scolastico è stato sventato nella notte ad Aversa, dove un 27enne già noto alle forze dell’ordine è stato arrestato in flagranza. L’operazione è stata condotta dalla Polizia di Stato, che ha agito tempestivamente durante un servizio di controllo notturno, impedendo che il colpo andasse a segno. Il blitz notturno ad Aversa Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato intorno all’1:30 in via Paolo Riverso, ad Aversa. Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza locale, impegnati in un servizio di controllo del territorio intensificato nelle ore notturne, hanno notato movimenti sospetti all’interno dell’Istituto “D. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Sorpreso a rubare nella notte dentro una scuola di Aversa, il provvedimento contro un 27enne

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