A Prato, un uomo è stato arrestato per aver tentato di introdursi in un’abitazione e rubato gioielli e denaro. La polizia è intervenuta in seguito a una segnalazione di rumori sospetti provenienti dall’appartamento. Durante l’intervento, l’uomo è stato fermato e accusato di furto aggravato in abitazione. Non ci sono altre persone coinvolte.

Un arresto per furto in abitazione aggravato, questo il bilancio di un intervento della Polizia a Prato, dove un uomo è stato sorpreso in flagranza di reato nelle prime ore del 7 giugno. L’operazione è stata resa possibile grazie a una segnalazione tempestiva e all’intensificazione dei controlli predisposti per la stagione estiva. L'intervento a Prato La fuga e l'arresto La perquisizione e la refurtiva Indagini e tentativi precedenti Convalida dell'arresto e provvedimenti L’intervento a Prato Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nelle prime ore del mattino, quando una donna, proprietaria di un appartamento, ha allertato il 112 NUE dopo essere stata svegliata da rumori sospetti provenienti da un’altra stanza della sua abitazione. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Rumori sospetti in un'abitazione, uomo sorpreso a rubare gioielli e denaro a Prato: il provvedimento

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