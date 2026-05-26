Romano ubriaco sorpreso a rubare in una Range Rover prende a pugni i proprietari | arrestato 27enne

Un uomo di 27 anni, residente a Romano di Lombardia, è stato arrestato dopo aver rubato in una Range Rover e aver aggredito i proprietari. L’episodio è avvenuto dopo che il ladro è stato sorpreso mentre rovistava nell’abitacolo, dopo aver infranto il finestrino. L’uomo, visibilmente ubriaco, ha reagito con pugni nei confronti dei proprietari, che avevano tentato di fermarlo. L’arresto è stato eseguito dai carabinieri.

Romano di Lombardia. Ha aggredito i proprietari dell’auto che lo avevano sorpreso mentre rovistava nell’abitacolo dopo aver infranto il finestrino. Notte movimentata in via Belvedere a Romano di Lombardia, dove un 27enne marocchino senza fissa dimora è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di rapina impropria, danneggiamento aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. L’episodio è avvenuto intorno alle 2.50 della notte tra giovedì 21 e venerdì 22 maggio, quando il sistema di allarme di una Range Rover Evoque ha attirato l’attenzione del proprietario e del fratello. I due hanno raggiunto il parcheggio pubblico trovando un uomo intento a rovistare all’interno della vettura dopo aver mandato in frantumi il finestrino anteriore sinistro. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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