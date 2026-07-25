Sorprese d’agosto al cinema

Da internazionale.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un film è stato proiettato ieri in una sala italiana, segnando una delle poche uscite estive. La stagione estiva non è mai stata ricca di nuovi titoli, ma da alcuni anni non si verifica più una chiusura totale delle sale. Le proiezioni continuano, anche se in numero limitato, durante i mesi più caldi. La programmazione cinematografica in agosto resta ridotta rispetto ad altre stagioni dell’anno.

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In Italia l’estate non è mai stata una stagione generosa di uscite cinematografiche. Ma è anche vero che ormai da parecchi anni non c’è più la “chiusura estiva” totale. Ecco alcuni titoli che usciranno nelle prossime settimane. Cominciamo con il nuovo capitolo delle avventure di Spiderman, Brand new day, in cui tornano gli apparentemente inseparabili Tom Holland e Zendaya, in uscita il 29 luglio. Nel film precedente dell’uomo ragno, No way home (2021), grazie al Dr. Strange, Spiderman e Peter Parker hanno avuto l’opportunità di ricominciare da zero. Nessuno si ricorda più di loro. Eccoci dunque pronti a ripartire da qui. Il 5 agosto esce Hokum di Damian McCarthy. 🔗 Leggi su Internazionale.it

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