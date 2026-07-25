Un film è stato proiettato ieri in una sala italiana, segnando una delle poche uscite estive. La stagione estiva non è mai stata ricca di nuovi titoli, ma da alcuni anni non si verifica più una chiusura totale delle sale. Le proiezioni continuano, anche se in numero limitato, durante i mesi più caldi. La programmazione cinematografica in agosto resta ridotta rispetto ad altre stagioni dell’anno.

In Italia l’estate non è mai stata una stagione generosa di uscite cinematografiche. Ma è anche vero che ormai da parecchi anni non c’è più la “chiusura estiva” totale. Ecco alcuni titoli che usciranno nelle prossime settimane. Cominciamo con il nuovo capitolo delle avventure di Spiderman, Brand new day, in cui tornano gli apparentemente inseparabili Tom Holland e Zendaya, in uscita il 29 luglio. Nel film precedente dell’uomo ragno, No way home (2021), grazie al Dr. Strange, Spiderman e Peter Parker hanno avuto l’opportunità di ricominciare da zero. Nessuno si ricorda più di loro. Eccoci dunque pronti a ripartire da qui. Il 5 agosto esce Hokum di Damian McCarthy. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - Sorprese d’agosto al cinema

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Madoka Returns… But The Industry Is On Fire

Notizie e thread social correlati

’Notti magiche’, cinema e sport al parco Novi Sad fino al 26 agostoFino al 26 agosto, il parco Novi Sad ospita una serie di eventi che combinano cinema e sport.

Leggi anche: I Green Day al cinema con “Nimrods”, nelle sale italiane dall’11 al 18 agosto

Argomenti più discussi: Sorprese d’agosto al cinema; MOMIX: Botanica. Season 2; Sant'Agostino - Una piazza per la cultura; Estate in città, le sorprese di Acquaworld.

Come si sorprese i nemici senza attivare un dialogo? reddit

Oceania in anteprima a #Giffoni56 L’anteprima del live-action Oceania Disney ha trasformato la Cittadella del Cinema in un’isola felice nell’oceano con tre sorprese speciali hanno accompagnato la proiezione, accolte dai jurors tra canti e applausi! x.com

Calcio; Ancelotti: Pirlo? Sorprese possibili fino al 31 agostoLettura meno di un minuto. Roma, 8 lug. (Apcom) - Carlo Ancelotti non può assicurare i tifosi del Milan che gli obiettivi di mercato del Chelsea non riguardano calciatori rossoneri. Pirlo è un ... ecodibergamo.it