Dal 11 al 18 agosto, il film “Nimrods” sarà nelle sale italiane. Si tratta di una commedia di formazione on the road ispirata ai primi anni dei Green Day, con la partecipazione della band stessa. La pellicola sarà distribuita in tutto il mondo nello stesso periodo.

LOS ANGELES – Arriverà nelle sale di tutto il mondo dall’11 al 18 agosto “Nimrods”, la nuova e scatenata commedia di formazione on the road ispirata ai primi anni dei Green Day che vede la partecipazione della stessa band. Le proiezioni offriranno a tutti i fan l’occasione unica di celebrare lo spirito delle prime avventure del gruppo, la loro attitudine “DIY” e il loro duraturo lascito alla cultura rock ‘n’ roll. Tutti i dettagli sul film sono disponibili su nimrodsmovie.com. Le prevendite apriranno ufficialmente a partire dal 14 luglio (elenco sale presto su nexostudios.it). Quando Tommy (Mason Thames) riceve una telefonata in cui viene invitato con la sua band ad aprire il concerto di Capodanno dei Green Day, non sa che si tratta di un elaborato scherzo organizzato dal fratello maggiore Wayne (Keen Ruffalo). 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - I Green Day al cinema con “Nimrods”, nelle sale italiane dall’11 al 18 agosto

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la película de se estrena en agosto!

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