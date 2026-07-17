’Notti magiche’ cinema e sport al parco Novi Sad fino al 26 agosto

Fino al 26 agosto, il parco Novi Sad ospita una serie di eventi che combinano cinema e sport. In questo spazio serale, i partecipanti possono godersi film all’aperto e praticare attività sportive, creando un'occasione di socialità e incontro. La proposta mira a riqualificare l’area, offrendo momenti di svago e partecipazione alla comunità. La programmazione include proiezioni cinematografiche e attività sportive aperte a tutti.

Nuovo spazio di incontro serale che unisce visione cinematografica e pratica sportiva, restituendo al parco Novi Sad una funzione di socialità e partecipazione. A partire dal 20 luglio e fino al 26 agosto, per sette appuntamenti, l’area verde accoglie ’Notti Magiche’, rassegna a ingresso libero che propone cinema e attività sotto le stelle, rivolgendosi a un pubblico ampio e trasversale. Il parco si configura come un’arena estiva attrezzata, con circa 150 sedute collocate nel lato adiacente al Circolo Stallini e all’area giochi per bambine e bambini, pronta ad accogliere proiezioni, momenti di confronto, esperienze sportive e iniziative dedicate al benessere e al movimento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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