sopralluogo in discarica si indaga sulla falda acquifera

Un sopralluogo è stato effettuato presso la discarica di via Val Tiberina, dove sono state prese campionature per analizzare lo stato della falda acquifera sottostante. Le autorità hanno eseguito rilievi e prelievi di acqua per verificare eventuali contaminazioni. Le analisi saranno poi inviate ai laboratori specializzati per accertare la qualità dell'acqua e valutare eventuali rischi ambientali.

Nuove indagini ambientali sulla Piattaforma Ecologica di via Val Tiberina, uno dei siti ambientali più complessi e discussi della città. Dopo la rimozione dei rifiuti accumulati per anni nell’area, entra ora nel vivo una nuova fase dell’intervento, che prevede ulteriori indagini sulla falda acquifera per definire con precisione lo stato ambientale del sottosuolo e stabilire gli eventuali passaggi successivi. La vicenda affonda le radici in oltre quindici anni fa. L’impianto di via Val Tiberina, autorizzato come centro di stoccaggio e recupero di rifiuti, venne abbandonato dopo il fallimento della società che lo gestiva. Da allora l’area è... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Sopralluogo in discarica. Si indaga sulla falda acquiferaDopo la rimozione dei rifiuti ora si vuole definire con precisione lo stato in cui versa il sottosuolo: la vicenda va avanti da anni. ilrestodelcarlino.it

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