Discarica sulla falda e oro blu da difendere | dibattito a Corigliano d’Otranto

Da lecceprima.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Corigliano d’Otranto si è svolto un dibattito dedicato alla tutela della falda acquifera, una risorsa fondamentale per la regione. La falda, alimentata da una vasca in cemento armato e una rete di pozzi, fornisce acqua potabile a 46 comuni della provincia. Questa falda è considerata una delle più importanti del Salento e rappresenta il cosiddetto “oro blu” da proteggere.

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CORIGLIANO D’OTRANTO – Uno dei tesori più preziosi del Salento, la falda acquifera da cui Acquedotto Pugliese attinge per distribuire acqua potabile a 46 comuni della Provincia di Lecce, custodita da una vasca fuori terra in cemento armato — la seconda più grande d'Europa — e una rete di pozzi.🔗 Leggi su Lecceprima.it

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