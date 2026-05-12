Gli investigatori hanno condotto un sopralluogo nell'abitazione di Pordenone di Pietro Gugliotta, coinvolto nelle indagini sul caso Uno Bianca. Circa venti militari sono entrati nell'abitazione, dove si era tolto la vita. La visita sul luogo si inserisce nelle attività di approfondimento degli aspetti legati alla vicenda, senza ulteriori dettagli sul contenuto dell'indagine o sulle motivazioni del gesto.

Un intero reparto dei carabinieri per un sopralluogo. È quanto successo a Colle di Arba, provincia di Pordenone, dove una ventina di militari, tra cui anche componenti della Scientifica, sono stati impegnati per un controllo a casa di Pietro Gugliotta, ex membro della banda della Uno Bianca suicidatosi a gennaio nella sua abitazione. Le operazioni si sono concluse con un'auto di servizio caricata con il materiale prelevato dall'interno della casa. Nessuno dei presenti ha rilasciato dichiarazioni sugli accertamenti né sugli elementi raccolti. Il procuratore di Pordenone Pietro Montrone ha però chiarito che il sopralluogo non è stato disposto dalla sua Procura: "Si tratta di un'attività delegata da altre Procure di cui non abbiamo notizia".🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Uno Bianca, sopralluogo degli investigatori a casa di Pietro Gugliotta: si indaga sul suicidio

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