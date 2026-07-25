Le sneaker Billie Jean King di adidas sono tornate in vendita. Il modello, noto per aver rappresentato un gesto di protesta durante una finale di tennis, torna disponibile sul mercato. Le scarpe sono state create per celebrare l’icona dello sport e il suo impegno per l’uguaglianza. La ripresa della produzione segue anni di assenza. Le sneaker sono ora acquistabili online e nei negozi specializzati.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Le adidas Billie Jean King tornano dopo mezzo secolo per riportare alla ribalta una delle calzature più importanti della storia dello sport. Non solo perché sono state indossate da una delle migliori tenniste di tutti i tempi, ma anche perché incarnano una vittoria che ha cambiato per sempre la percezione dello sport femminile. A prima vista potrebbe sembrare l’ennesima scarpa da tennis retrò, perfetta da abbinare a jeans, pantaloni chino larghi o persino a un completo casual. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Sono tornate le Billie Jean King di adidas, le sneaker che hanno trasformato una vittoria sportiva in un simbolo di uguaglianza

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