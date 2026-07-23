Le Hyperboost Euphoria sono le nuove sneaker da corsa di adidas dall' animo urban
Le Hyperboost Euphoria sono le nuove scarpe da corsa di adidas, caratterizzate da uno stile urban. Sono state presentate come modello di sneaker pensato per il running, con un design che combina elementi sportivi e urbani. La scarpa è stata annunciata come parte della collezione di adidas, senza ulteriori dettagli sui materiali o le caratteristiche tecniche. La presentazione non include informazioni su disponibilità o prezzo.
All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Le adidas Hyperboost Euphoria sembrano le classiche running di fascia alta, ma la loro storia racconta qualcosa di più interessante. Per la prima volta la nuova schiuma Hyperboost, la tecnologia di ammortizzazione più avanzata mai sviluppata da adidas, abbandona il terreno delle prestazioni pure per entrare nel territorio del lifestyle. La silhouette futuristica e l’intersuola monumentale invitano a infilarle ai piedi ogni mattina, soprattutto quando uscire di casa richiede un piccolo atto di volontà. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
Adidas Hyperboost Edge Review: Two runners give their verdict on the Megablast rival
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Le scarpe più comode che possiedo - adidas Hyperboost Euphoria reddit
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