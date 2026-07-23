Le Hyperboost Euphoria sono le nuove sneaker da corsa di adidas dall' animo urban

Notizia in breve

Le Hyperboost Euphoria sono le nuove scarpe da corsa di adidas, caratterizzate da uno stile urban. Sono state presentate come modello di sneaker pensato per il running, con un design che combina elementi sportivi e urbani. La scarpa è stata annunciata come parte della collezione di adidas, senza ulteriori dettagli sui materiali o le caratteristiche tecniche. La presentazione non include informazioni su disponibilità o prezzo.