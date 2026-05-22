Sono tornate le tornate le Adidas Ballerina Flamboyan di Bad Bunny e andranno sold out in pochi minuti

Le Adidas Ballerina Flamboyan di Bad Bunny sono tornate in vendita e sono già destinate a esaurirsi in pochi minuti. Nel 2025, molte sneakers seguivano tendenze come silhouette sottili e ispirazioni balletcore, con scarpe che sembravano uscite da una borsa di una ragazza alla moda di Copenhagen. Ora, nel 2026, l’artista ha deciso di reinterpretare questa estetica, aggiungendo un tocco più deciso e audace. La strategia ha attirato l’attenzione dei consumatori, portando a un rapido esaurimento delle scorte.

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