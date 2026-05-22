Sono tornate le tornate le Adidas Ballerina Flamboyan di Bad Bunny e andranno sold out in pochi minuti
Le Adidas Ballerina Flamboyan di Bad Bunny sono tornate in vendita e sono già destinate a esaurirsi in pochi minuti. Nel 2025, molte sneakers seguivano tendenze come silhouette sottili e ispirazioni balletcore, con scarpe che sembravano uscite da una borsa di una ragazza alla moda di Copenhagen. Ora, nel 2026, l’artista ha deciso di reinterpretare questa estetica, aggiungendo un tocco più deciso e audace. La strategia ha attirato l’attenzione dei consumatori, portando a un rapido esaurimento delle scorte.
Se nel 2025 abbiamo passato mesi a vedere sneakers super slim, silhouette da balletcore e scarpe che sembravano uscite direttamente dalla borsa di una cool girl di Copenhagen. nel 2026 Bad Bunny ha deciso di prendere quella vibe e trasformarla completamente in qualcosa di molto più spicy. Bad Bunny ha appena reso le Adidas Ballerina Flamboyan la sneaker più hot dell’estate. Le nuove Adidas Ballerina “Flamboyan” sono ufficialmente tornate. E sembrano la scarpa perfetta per chi vuole sembrare contemporaneamente una popstar latina, una fashion girl di TikTok e il protagonista di un editoriale hyperpop. Oh, sì, parliamo di summer main character energy. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
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