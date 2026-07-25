Sondaggi politici Vannacci si avvicina all'8% | con Futuro Nazionale vittoria del centrodestra alle Politiche

Da fanpage.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Secondo l'ultimo sondaggio di Youtrend, Futuro Nazionale, partito di Vannacci, ha registrato un aumento di oltre un punto percentuale in un mese, raggiungendo quasi l’8%. Se il centrodestra si alleasse con i rappresentanti di Futuro Nazionale alle prossime elezioni politiche, aumenterebbero le possibilità di una vittoria.

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Il partito di Vannacci, Futuro Nazionale, nell'ultimo mese cresce di oltre un punto: se il centrodestra si alleasse con i vannacciani alle prossime elezioni politiche avrebbe un'altra probabilità di vittoria, secondo l'ultimo sondaggio di Youtrend. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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