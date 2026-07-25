Sondaggi politici Vannacci si avvicina all'8% | con Futuro Nazionale vittoria del centrodestra alle Politiche
Secondo l'ultimo sondaggio di Youtrend, Futuro Nazionale, partito di Vannacci, ha registrato un aumento di oltre un punto percentuale in un mese, raggiungendo quasi l’8%. Se il centrodestra si alleasse con i rappresentanti di Futuro Nazionale alle prossime elezioni politiche, aumenterebbero le possibilità di una vittoria.
Il partito di Vannacci, Futuro Nazionale, nell'ultimo mese cresce di oltre un punto: se il centrodestra si alleasse con i vannacciani alle prossime elezioni politiche avrebbe un'altra probabilità di vittoria, secondo l'ultimo sondaggio di Youtrend. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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#Vannacci porterà #FuturoNazionale al 3° posto, cioè:prima di #Conte5S.Ma credo andrà oltre,se #FdI continuerà a perdere voti. Sondaggi politici, FdI crolla sotto il 25%, Vannacci vola: Futuro Nazionale sfonda il 7% x.com
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Cosa dicono gli ultimi sondaggi politici? Vannacci cresce ancora: Futuro Nazionale supera la Lega mentre cala Fratelli d’ItaliaSupermedia YouTrend/Agi: FdI perde terreno, Vannacci cresce con Futuro Nazionale e il centrodestra arretra nei consensi elettorali. blitzquotidiano.it