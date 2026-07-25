Sondaggi politici Vannacci si avvicina all'8% | con Futuro Nazionale vittoria del centrodestra alle Politiche

Secondo l'ultimo sondaggio di Youtrend, Futuro Nazionale, partito di Vannacci, ha registrato un aumento di oltre un punto percentuale in un mese, raggiungendo quasi l’8%. Se il centrodestra si alleasse con i rappresentanti di Futuro Nazionale alle prossime elezioni politiche, aumenterebbero le possibilità di una vittoria.

Il partito di Vannacci, Futuro Nazionale, nell'ultimo mese cresce di oltre un punto: se il centrodestra si alleasse con i vannacciani alle prossime elezioni politiche avrebbe un'altra probabilità di vittoria, secondo l'ultimo sondaggio di Youtrend. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Sondaggio choc: crolla il Pd! Meloni vola, Vannacci decisivo per il centrodestra

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