Sondaggi politici il centrodestra rallenta ma resta avanti | crescono FI e Vannacci con Futuro Nazionale
Il centrodestra mantiene la leadership nei sondaggi, anche se il suo vantaggio si riduce. Nella rilevazione più recente, Forza Italia e Futuro Nazionale, con la figura di Vannacci, registrano un aumento nei consensi. La situazione appare più fluida rispetto a mesi precedenti, con variazioni che coinvolgono anche altri partiti della coalizione. La rilevazione di Termometro politico è aggiornata alla fine di ottobre.
L'ultima rilevazione di Termometro politico conferma una fase più mobile per gli equilibri politici italiani. FdI e M5S arretrano entrambi di 0,3 punti, mentre Forza Italia cresce dello 0,3% e il partito di Vannacci, Futuro Nazionale, sale al 3,8%. Intanto Meloni recupera terreno sul piano personale, portando la fiducia al 38,3%. 🔗 Leggi su Fanpage.it
SONDAGGI POLITICI OGGI Centrodestra a rischio La mossa di Vannacci cambia tutto
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