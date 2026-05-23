Sondaggi politici il centrodestra rallenta ma resta avanti | crescono FI e Vannacci con Futuro Nazionale

Da fanpage.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il centrodestra mantiene la leadership nei sondaggi, anche se il suo vantaggio si riduce. Nella rilevazione più recente, Forza Italia e Futuro Nazionale, con la figura di Vannacci, registrano un aumento nei consensi. La situazione appare più fluida rispetto a mesi precedenti, con variazioni che coinvolgono anche altri partiti della coalizione. La rilevazione di Termometro politico è aggiornata alla fine di ottobre.

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L'ultima rilevazione di Termometro politico conferma una fase più mobile per gli equilibri politici italiani. FdI e M5S arretrano entrambi di 0,3 punti, mentre Forza Italia cresce dello 0,3% e il partito di Vannacci, Futuro Nazionale, sale al 3,8%. Intanto Meloni recupera terreno sul piano personale, portando la fiducia al 38,3%. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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