Sondaggi politici Vannacci vola al 4,5% | per vincere il centrodestra deve allearsi con Futuro Nazionale

Per vincere le elezioni il centrodestra deve allearsi con Roberto Vannacci. Il partito dell'ex generale vola al 4,5%. Il suo ingresso nell'attuale maggioranza porterebbe la coalizione in vantaggio sul campo largo. L'ultimo sondaggio Bidimedia analizza i diversi scenari: vediamoli. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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SONDAGGI BOMBA! Sinistra SORPASSA Meloni Vannacci DECIDE TUTTO!

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Sondaggi politici, centrodestra in discesa: per battere il campo largo deve allearsi con Vannacci o CalendaIl centrodestra perde consensi, con Fratelli d’Italia e Forza Italia in calo e la Lega stabile.

Sondaggi politici, ora per vincere le elezioni Meloni ha bisogno di allearsi con VannacciSecondo gli ultimi sondaggi politici, il centrodestra si trova in parità con il campo largo.

Temi più discussi: Effetto Comunali su FdI, ma Vannacci fa la differenza per la destra; Guerra aperta di Vannacci al centrodestra: vola nei sondaggi e attacca Meloni, Salvini e Tajani; Elezioni comunali Vigevano, il candidato sostenuto da Vannacci supera il 14%; Il sondaggio di Pagnoncelli: Effetto Comunali sui partiti. FdI cresce (+1,4%), il Pd perde il 2,2%. Ecco come andrebbe con la nuova legge elettorale.

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Sondaggi politici, Vannacci supera il 4% e si avvicina alla Lega: ora è a un punto di distanza da SalviniFuturo Nazionale di Vannacci è sempre più vicino alla Lega. Il partito dell’ex generale cresce, supera il 4%, e accorcia lo stacco con Salvini a poco più di un punto percentuale. Lo dice l’ultimo ... fanpage.it