Sondaggi politici Meloni scivola sotto il 27% mentre Vannacci vola e cambia gli equilibri a destra

Gli ultimi sondaggi politici evidenziano il netto calo di Fratelli d’Italia: il partito della premier Giorgia Meloni cede il -1,4% e va al 26,3%. Fra le coalizioni, di fatto, è un testa a testa. Ma come è noto ormai da tempo, il fattore Roberto Vannacci può ribaltare il risultato. Ultimi sondaggi politici. I dati che seguono evidenziano le ultime rilevazioni su chi guadagna consenso e chi lo perde nel confronto tra i partiti guidati dai diversi segretari. Ovvero: Giorgia Meloni (FdI), Matteo Salvini (Lega), Elly Schlein (Pd), Giuseppe Conte (M5S), Antonio Tajani (FI), Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli (Avs), Matteo Renzi (Italia Viva), Roberto Vannacci (Futuro Nazionale), Riccardo Magi (+Europa), Carlo Calenda (Azione) e Maurizio Lupi (Noi Moderati). 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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SONDAGGI POLITICI 2026: MELONI SCIVOLA, SALVINI RISORGE E IL PD FA PAURA!

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