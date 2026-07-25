Sondaggi politici Meloni scivola sotto il 27% mentre Vannacci vola e cambia gli equilibri a destra

Da quifinanza.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Gli ultimi sondaggi politici mostrano un calo di Fratelli d’Italia, che scende al 26,3%, perdendo l’1,4%. La percentuale di Giorgia Meloni si avvicina al 27%, ma resta sotto questa soglia. Nel frattempo, un aumento rilevante riguarda un esponente di destra che sale di oltre 2 punti percentuali, influenzando gli equilibri tra le forze politiche di area conservatrice. Le coalizioni si attestano su percentuali molto vicine, creando un testa a testa tra i principali schieramenti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Gli ultimi sondaggi politici evidenziano il netto calo di Fratelli d’Italia: il partito della premier Giorgia Meloni cede il -1,4% e va al 26,3%. Fra le coalizioni, di fatto, è un testa a testa. Ma come è noto ormai da tempo, il fattore Roberto Vannacci può ribaltare il risultato. Ultimi sondaggi politici. I dati che seguono evidenziano le ultime rilevazioni su chi guadagna consenso e chi lo perde nel confronto tra i partiti guidati dai diversi segretari. Ovvero:  Giorgia Meloni  (FdI),  Matteo Salvini  (Lega),  Elly Schlein  (Pd),  Giuseppe Conte  (M5S),  Antonio Tajani  (FI),  Nicola Fratoianni  e  Angelo Bonelli  (Avs),  Matteo Renzi  (Italia Viva),  Roberto Vannacci  (Futuro Nazionale),  Riccardo Magi  (+Europa),  Carlo Calenda  (Azione) e  Maurizio Lupi  (Noi Moderati). 🔗 Leggi su Quifinanza.it

sondaggi politici meloni scivola sotto il 27 mentre vannacci vola e cambia gli equilibri a destra
© Quifinanza.it - Sondaggi politici, Meloni scivola sotto il 27% mentre Vannacci vola e cambia gli equilibri a destra
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

SONDAGGI POLITICI 2026: MELONI SCIVOLA, SALVINI RISORGE E IL PD FA PAURA!

Video SONDAGGI POLITICI 2026: MELONI SCIVOLA, SALVINI RISORGE E IL PD FA PAURA!

Notizie e thread social correlati

Sondaggi politici, Meloni sotto il 27% mentre il campo largo supera il centrodestra: Vannacci decisivoI sondaggi politici mostrano un calo di Fratelli d’Italia, che scende al 26,9%, perdendo lo 0,3%.

Sondaggi politici, Meloni stabile sopra il 28% mentre a destra Vannacci insegue SalviniGli ultimi sondaggi politici indicano che il partito della premier Giorgia Meloni mantiene il 28,2% di consensi, senza variazioni rispetto alle...

Temi più discussi: Ultimi sondaggi politici venerdì 17 luglio, Futuro Nazionale di Vannacci stacca Salvini: FdI e Meloni crollano; Sondaggi politici, boom per Futuro Nazionale, Fdi scivola al 27%: è il dato più basso da inizio legislatura; Sondaggi politici, Meloni sotto il 27% mentre il campo largo supera il centrodestra: Vannacci decisivo; Ultimi sondaggi politici venerdì 24 luglio, Vannacci vola ma Meloni e Salvini crollano: opposizione davanti.

sondaggi politici meloni scivolaSondaggi politici, Meloni scivola sotto il 27% mentre Vannacci vola e cambia gli equilibri a destraI sondaggi elettorali mostrano come Meloni scenda al 26,3% mentre Schlein arretra al 21%. Vannacci intanto sale al 6,8% ... quifinanza.it

sondaggi politici meloni scivolaSondaggi politici, Meloni perde voti mentre il campo largo resta avanti: Vannacci ancora sopra la LegaNell'ultima Supermedia Youtrend/Agi, Fratelli d'Italia registra una netta flessione (26,3%), mentre il Campo largo si conferma in testa con il 44% ... fanpage.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web