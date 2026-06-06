Gli ultimi sondaggi politici indicano che il partito della premier Giorgia Meloni mantiene il 28,2% di consensi, senza variazioni rispetto alle rilevazioni precedenti. Sul fronte della destra, il candidato di estrema destra ottiene risultati in crescita e si avvicina a quello del leader della Lega, che si attesta intorno al 20%. I dati mostrano una stabilità per il partito di governo e una crescita per alcuni esponenti di destra.

Gli ultimi sondaggi elettorali mostrano come il consenso di Fratelli d'Italia sia ancora forte: il partito della premier Giorgia Meloni è stabile al 28,2%. Il Partito Democratico a trazione Elly Schlein perde il -0,4% andando al 21,8% mentre il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte guadagna il +0,5% andando al 13%. Sondaggi politici oggi, chi è in vantaggio I numeri in basso riportano le ultimissime rilevazioni elettorali in merito ai sondaggi politici. Si mostra chi guadagna consenso e chi lo perde nel confronto tra i partiti guidati dai diversi leader italiani secondo la Supermedia Youtrend per Agi pubblicata il 4 giugno. Ovvero: Giorgia... 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Sondaggi politici, Meloni stabile sopra il 28% mentre a destra Vannacci insegue Salvini

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SONDAGGI POLITICI OGGI: MELONI SFIORA IL 30% E ASFALTA TUTTI!

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